Полиция Нью-Йорка использовала фотографию актера, чтобы поймать вора

Нью-Йорк, США, , 06:06 — REGNUM Департамент полиции американского Нью-Йорка использовал фотографию голливудского актера Вуди Харрельсона, чтобы поймать подозреваемого в краже пива, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что полицейские не смогли предоставить системе распознавания лиц четкое фото злоумышленника, поэтому воспользовались фотографией актера, который, как предполагали правоохранители, имеет внешнее сходство с преступником. Система выдала несколько подозреваемых, чей внешний вид схож с Харрельсоном. В итоге один из подозреваемых был задержан.

Отмечается, что полиция также использовала фото одного из игроков баскетбольной команды New York Knicks, чтобы найти подозреваемого в нападении в Бруклине. Полицейские также успокоили жителей города, заявив, что наличие внешнего сходства не является поводом для ареста.

«Никого не будут арестовывать на основе только лишь внешнего сходства с преступником. Всегда необходимо дальнейшее расследование, чтобы получить повод для ареста», — заявила сержант полиции Джессика Макрори.