Пекин анонсировал производство и внедрение новых ракет-носителей

Пекин, , 23:43 — REGNUM В Китае обнародованы планы дальнейшего развития пилотируемой космонавтики, связанного с разработкой и созданием ракет-носителей нового поколения, сообщает 16 мая Синьхуа.

Проект «Чжанчжэн-7», по свидетельству его руководителя Ван Сяоцзюня, рассчитан на запуск грузовых транспортных средств для строительства космической станции; ракета поднимает до 13,5 тонн полезной нагрузки для вывода на околоземную орбиту.

Отмечается, что «Чжанчжэн-7» — первое в практике китайского ракетостроения изделие, в процессе проектирования и производства которой полностью использовались не бумажные чертежи, а компьютерные технологии.

Другая ракета «Чжанчжэн-9» побьет рекорд китайской космонавтики по грузоподъемности — от 50 до 140 тонн, что сыграет важную роль в строительстве космической инфраструктуры и исследованиях дальнего космоса. Ее предполагается использовать и для обеспечения пилотируемых лунных программ.

Что касается новой ракеты «Чжанчжэн-11», то уже в этом году с ее помощью планируется осуществить морской запуск спутников.