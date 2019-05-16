В реакторы атомного ледокола «Арктика» начали загрузку ядерного топлива

Санкт-Петербург, , 22:31 — REGNUM На первом из трёх атомных ледоколов проекта 22 220, строящихся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, загружают в реактор ядерное топливо, сообщил 16 мая журналистам замглавы госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

Головной ледокол «Арктика» после физического запуска атомного реактора должен приступить к швартовным испытаниям, а затем отправиться на ходовые испытания в арктические широты.

По плану, атомный ледокол «Арктика» должен быть передан заказчику в 2020 году.

Напомним, универсальный атомный ледокол «Арктика» является головным в серии из трёх аналогичных судов проекта 22 220, строящихся по контракту с госкорпорацией «Росатом». Второй ледокол серии «Сибирь» достраивается после спуска на воду, а третий, «Урал», будет спущен на воду 25 мая.

Ледоколы проекта 22 220 должны стать самыми большими и мощными в мире. Их конструкция и характеристики позволят им без потери скорости хода преодолевать льды трёхметровой толщины. Кроме того, благодаря переменной глубине осадки ледоколы этого проекта смогут работать как на морских фарватерах, так и в руслах рек.

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