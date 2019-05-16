В ОСК сообщили о проблемах на испытаниях атомной субмарины проекта Ясень-М

Москва, , 21:39 — REGNUM На испытаниях новой многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» проекта 885М (Ясень-М) выявлен ряд технических проблем, сообщил 16 мая в интервью РИА Новости руководитель «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

По словам Алексея Рахманова, проблемы в ходе испытаний не стали неожиданными так как АПЛ «Казань» оснащена системами управления нового типа, не применявшимися ранее. Именно тестирование этих систем усложняет испытания этой субмарины, построенной по усовершенствованному проекту «Ясень-М».

Помимо сложностей с испытаниями новых систем управления выявлено еще несколько проблемных узлов, конкретизировать которые Рахманов не стал.

Напомним, АПЛ «Казань» является первой многоцелевой атомной подводной лодкой проекта 885М («Ясень-М»). Вооруженная крылатыми ракетами «Калибр» субмарина была спущена на воду 31 марта 2017 года и имеет в своей конструкции целый ряд новых систем, не применявшихся ранее на практике.

Подлодка способна погружаться на глубину 520 метров и развивает под водой скорость до 31 узла. Ранее сообщалось, что после госиспытаний АПЛ «Казань» планируется включить в состав Северного флота.

Читайте ранее в этом сюжете: Фрегат ВМС Британии сопроводил российский корабль в Ла-Манше