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Росатом объявляет конкурс на строительство новых атомных ледоколов

Техника

Заказ на продолжение серии «Арктика» планирует получить Балтийский завод в Петербурге

Москва, 16 мая 2019, 20:25 — REGNUM  Росатом готов объявить конкурс на строительство двух атомных ледоколов мощностью 60 МВт. Об этом на рабочем совещании в Минтрансе РФ заявил Вячеслав Рукша, директор Дирекции по развитию Северного морского пути госкорпорации «Росатом».

"Скорее всего, на следующей неделе объявим конкурс на строительство четвертого и пятого по счету ледоколов ЛК-60. Надеемся, четвертый появится в конце 2024 года, пятый — к 2026 году», — сообщил Рукша.

Напомним, строительство трех ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — ведется в данный момент на Балтийском заводе в Петербурге. Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22 220: длина — 173,3 м, ширина — 34 м, экипаж — 75 человек. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Сегодня, 16 мая, на Балтзаводе прошла загрузка топлива на головной ледокол «Арктика».

"Очень надеюсь, что судостроительная промышленность уже выведет в декабре ледокол на ходовые испытания», — прокомментировал процесс строительства «Арктики» Вячеслав Рукша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росатом планирует, что к 2035 году в состав атомного ледокольного флота России будут входить еще два ледокола серии «Лидер» мощностью 120 МВт. Эти атомоходы обеспечат коммерческое круглогодичное использование Севморпути с движением в льдах до двух метров толщиной со скоростью не менее 10−12 узлов (18−20 км) в час. Строительство ледоколов «Лидер», вероятнее всего, будет проходить на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке.

Читайте ранее в этом сюжете: Вячеслав Рукша: «Севморпуть — это русский путь в Индию», — интервью

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Северный морской путь
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