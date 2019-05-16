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Пятиместное летающее такси успешно испытали в Германии: видео

Техника

Компания планирует, что с 2025 года такие такси на коммерческой основе будут летать как минимум в двух городах Германии

Оберпфаффенхофен, Германия, 16 мая 2019, 15:54 — REGNUM  Прототип летающего такси, разработанный германской стартап-компанией Lilium, впервые поднялся в воздух. Первые испытания прошли на аэродроме в городе Оберпфаффенхофен недалеко от Мюнхена в начале мая. Об этом сообщает газета Die Zeit. Отмечается, что полёт был совершён без пассажиров в кабине, аппаратом управляли дистанционно.

Как рассказал основатель компании Даниэл Виганд, во время испытательного полёта прототип был вертикально запущен и некоторое время «плавал на месте». Далее планируется провести дополнительные тестовые полёты — такси осуществит несколько манёвров и совершит горизонтальный полёт.

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«Менее чем за два года нам удалось разработать, построить и успешно запустить летающее средство, которое станет образцом для нашего массового производства», — сказал Дэниэл Виганд.

Видео опубликовано: Lilium

Компания планирует, что с 2025 года такие такси на коммерческой основе будут летать как минимум в двух городах Германии.

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Добавим, что на модели установлены 36 электрических двигателей, которые позволят осуществлять взлет и посадку в вертикальном положении, а также горизонтальное движение. Компания утверждает, что летающее такси сможет разгоняться до 300 км/ч и летать на расстояние до 300 км на протяжении часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года к испытаниям своего аэротакси в немецком Ингольштадте приступила компания Airbus. Прототип аэротакси CityAirbus, который работает на электрической тяге, представляет собой машину с четырьмя посадочными местами и внешне похож на беспилотный летательный аппарат.

Ранее в сюжете: Boeing успешно протестировал свое беспилотное аэротакси

Ранее в январе 2019 года другая авиастроительная компания — Boeing — опубликовала отчёт об успешных испытаниях своего беспилотного аэротакси. Отмечается, что прототип подтвердил способность самостоятельно взлетать, садиться и зависать в воздухе на определённое время.

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