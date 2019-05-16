В 2018 году объем мирового рынка дата-центров вырос до $20 млрд

Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Аналитики компании Global Market Insights (GMI) провели исследование, результаты которого показали, что в 2018 году объем глобального рынка гипермасштабируемых центров обработки данных составил $20 млрд. Об этом 16 мая сообщил портал DailyComm.

Согласно прогнозу экспертов к 2025 году этот сегмент глобального рынка вырастет до $65 млрд. Отмечается, что в 2018 году капитальные вложения 20 крупнейших провайдеров и онлайн-сервисов выросли на 43%, больше всего в центры обработки вкладывают такие известные компании, как Apple, Amazon, Google, Facebook и Microsoft.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что исследовательский центр Pew провёл социологическое исследование, результаты которого показали, что многие жители развивающихся стран постоянно видят в соцсетях не лживый контент. Большинство респондентов заявило, что люди, получив доступ к информационным технологиям, стали чаще становиться жертвами манипуляций.

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