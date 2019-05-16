Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров

Москва, , 15:29 — REGNUM Большой интерес зарубежных покупателей на выставке вооружений MILEX-2019 вызвал ЗРК «Панцирь». Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев 16 мая в интервью телеканалу «Звезда».

"Мы активно проводим переговоры как о покупке новых ракетных комплексов, так и о модернизации комплексов, которые имеют на вооружении наши партнеры», — сказал он на выставке вооружений.

Михеев добавил, что иностранных посетителей выставки также заинтересовали комплексы С-400 и «Тор-М2».

Напомним, с 15 по 18 мая в Минске проходит международная выставка вооружений MILEX-2019. Более 220 образцов военной продукции представлены на стенде «Рособоронэкспорта».

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