Маркетинговый план: зачем Павел Дуров раскритиковал WhatsApp

Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Заявления Павла Дурова, скорее всего, являются частью маркетингового плана накануне выхода нового релиза Telegram, что же до критики в адрес конкурентов, то от упомянутых ошибок и особенностей не до конца свободны все без исключения участники рынка, в том числе и Telegram, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 16 мая, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя высказывания Дурова в адрес WhatsApp.

Как сообщалось ранее, Дуров заявил, что у пользователей WhatsApp есть серьезные проблемы с безопасностью их данных, они не защищены ни от слежки, ни от действий хакеров. Выявленные проблемы WhatsApp, по всей видимости, являются «бэкдорами», дефектами, оставленными разработчиками намеренно, это может объясняться сотрудничеством со спецслужбами США, полагает Дуров.

«Больше всего это похоже на начало реализации маркетингового плана. Вероятно, через неделю-другую следует ожидать выхода нового релиза Telegram. Сейчас о Дурове все напишут, внимание к нему и к компании будет привлечено.

«Бэкдоры» существуют везде, проектов, в которых все идеально замкнуто, не существует. А с правоохранительными органами сотрудничают любые крупные системы, потому что у органов должна быть возможность поймать террористов, когда это понадобится.

Что касается отчетов перед американским правительством, то можно вспомнить, что основные инвесторы Telegram тоже именно из США. Основная юрисдикция компании — там же, отчетность — там же. Дуров отчитывается перед те же правительством.

Выбор WhatsApp в качестве объекта критики не удивляет. Это прямой конкурент и самый раскрученный мессенджер, и догнать его пока не удается. Возможно, у Telegram есть и проблемы с падением аудитории», — отметил Андрей Рябых.