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Названо число интернет-пользователей в Индонезии

Техника

Покрытие территории Индонезии интернет-сетью составляет около 64,8%

Джакарта, 16 мая 2019, 12:20 — REGNUM  Согласно данным ассоциации провайдеров интернет-услуг в Индонезии, число интернет-пользователей в стране в 2018 году достигло 171 млн человек из общего числа населения в 264 миллиона, сообщает Antaranews.

Таким образом, покрытие территории Индонезии интернет-сетью составляет около 64,8%.

Известно также, что число пользователей интернета за год выросло на 27,9 млн человек или на 10%.

Основываясь на данных, полученных на местах, на индонезийском острове Ява по-прежнему зафиксировано большее число интернет-пользователей (около 55%), затем следует Суматра (21%), Калимантан (9%) и Бали (5%).

Как ранее передавало ИА REGNUM, Индонезия планирует запустить сеть пятого поколения в стране в 2019 году. Однако сеть будет в первую очередь ориентирована на промышленные объекты.

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