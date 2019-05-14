На Украине представили «новую» ремонтно-эвакуационную машину для ВСУ

Киев, , 14:23 — REGNUM Львовский бронетанковый завод (ЛБТЗ) представил ремонтно-эвакуационную машину «Зубр», сообщил 13 мая ресурс «Defense Express».

Машина предназначена для сопровождения танковых подразделений ВСУ. Она способна эвакуировать повреждённую технику с поля боя.

«Новая» машина разработана на базе среднего советского танка Т-55, построенного в 1958 году. Она оборудована 12-тонным краном и 25-тонной тяговой лебёдкой.

В данный момент проводится организация государственных испытаний машины, возможно к концу 2019 года она будет допущена в эксплуатацию ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Пётр Порошенко заявил, что Украина успешно испытала собственный контрбатарейный радар 1Л220УК, который способен определять артиллерийские позиции противника в радиусе десятков километров.

Читайте также: Пётр Порошенко показал «новую мышцу» — контрбатарейный радар