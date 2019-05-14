«Роскосмос» заинтересовался проведением аэрокосмических исследований в ЦАГИ

Жуковский, Московская область, , 13:31 — REGNUM Делегация госкорпорации «Роскосмос» и Центрального научно-исследовательского института машиностроения, посетившая Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского, проявила интерес к его возможностям в области аэрокосмических исследований. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба ЦАГИ.

Визит и переговоры в Жуковском прошли в апреле. Представителям аэрокосмической отрасли были представлены возможности экспериментальных установок и проекты ЦАГИ в сфере космических технологий. Также стороны обсудили вопросы финансирования научных работ, проведение совместных исследований, модернизацию экспериментальной базы, в том числе проект создания национального центра комплексных испытаний аэрокосмических аппаратов (ЦАКИ).

«Состоялась дискуссия, в которой участники визита выразили заинтересованность достижениями и возможностями ЦАГИ в сфере аэрокосмических исследований», — говорится в сообщении.

Затем делегация осмотрела вертикальную штопорную и гиперзвуковую аэродинамические трубы, теплопрочностные вакуумные камеры, большую климатическую камеру, комплексы статических и ресурсных испытаний, а также научно-производственный комплекс.

Читайте также: В России разработан уникальный проект для малошумных испытаний авиатехники