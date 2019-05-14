Хакеры использовали звонки WhatsApp для установки программ-шпионов

Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Злоумышленники смогли внедрить коммерческие израильские шпионские программы на iPhone и телефоны с системой Android. Установить программное обеспечение для наблюдения им удалось с помощью уязвимости в приложении для обмена сообщениями WhatsApp. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на компанию и распространителя шпионского программного обеспечения.

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Отмечается, что компания WhatsApp, приложением которой пользуются 1,5 млрд человек по всему миру, обнаружила такую «брешь» в начале мая. Дилер шпионских программ, который недавно был проинформирован о взломе WhatsApp, рассказал, что вредоносный код, разработанный израильской компанией NSO Group, мог передаваться через приложение даже в том случае, если пользователи не отвечали на звонок, а сами звонки часто пропадали из журналов вызовов.

https://twitter.com/FinancialTimes/status/1128061545475395584

Как заявил источник, знакомый с проблемой, WhatsApp пока не может оценить, сколько телефонов стало жертвой этого метода, так как собственное расследование было начато совсем недавно.

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Уязвимость WhatsApp позволяет восстанавливать удаленные сообщения — СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первая уязвимость, обнаруженная у популярного мессенджера WhatsApp. Ранее эксперты по кибербезопасности компании Check Point заявили, что хакеры могут перехватить и откорректировать сообщения пользователей приложения. Злоумышленники могут воспользоваться этой возможностью в том числе и для глобального распространения «фальшивых новостей».