Вашингтон, США, , 09:09 — REGNUM

Американская частная компания Hermeus начала разработку собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера, передает 14 мая ТАСС.

Отмечается, что компания уже объявила о привлечении начального капитала в проект. Речь идет об авиалайнере, который сможет развивать скорость порядка 6,2 тыс. км/час.

В состав руководства компании вошли инженеры и предприниматели, ранее работавшие в NASA. Собранные на первом этапе деньги будут направлены на разработку и испытания силовой установки проектируемого самолета. Общая сумма привлекаемых средств не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 года NASA заключило с компанией Lockheed Martin Aeronautics контракт на сумму $247,5 на строительство сверхзвукового пассажирского самолета, официальное название которого X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology).

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