ВДВ России получили 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1»

Москва, , 08:04 — REGNUM Холдинговая компания «Росэлектроника» поставила 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» в Воздушно-десантные войска РФ (ВДВ). Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

В сообщении сказано, что ещё 12 изделий будут сданы в конце 2019 года.

Конкурс на их поставку Рязанский радиозавод, который является структурной частью концерна «Созвездие» (концерн входит в объединенный холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»), выиграл в 2018 году.

Как сообщается, заказчик остался доволен поставкой. Возможно, что «Реостат-1» может стать «одним из постоянных изделий предприятия».

Напомним, «Реостат-1» — это машина артиллерийской разведки и управления огнем, она разработана для управления батареей (дивизиона) самоходной артиллерии ВДВ. Боевая машина сконструирована на базе БТР-Д.

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