Путин потребовал быстрее создать средства защиты от гиперзвукового оружия

Сочи, Краснодарский край, , 23:45 — REGNUM Системы противодействия гиперзвуковому оружию должны быть созданы в России раньше, чем она перестанет быть монополистом в этой сфере вооружений, заявил 13 мая президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса страны.

Президент России отметил, что эта цель является вполне достижимой.

«Специалисты знают, о каких системах я сейчас говорю, что я имею в виду. Это требует особого внимания, требует очень профессионального подхода и в планировании, и в подготовке этой работы. Ее нужно делать в те сроки, которые мы с вами имеем в виду», — сказал Владимир Путин.

Глава российского государства напомнил, что в данный момент гиперзвуковым оружием располагает только Россия, однако не стоит забывать, что ведущие державы рано или поздно обзаведутся аналогичными системами вооружений.

«И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно. А что значит для них поздно? Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул», — сказал президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что ключевым вектором развития Воздушно-Космических Сил РФ должно быть обеспечение способности парировать как существующие, так и потенциальные угрозы из космоса и воздушного пространства.

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