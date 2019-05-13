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Путин раскрыл степень оснащенности войск современной техникой

Техника

Самый высокий уровень оснащённости отмечен в стратегических ядерных силах

Москва, 13 мая 2019, 21:52 — REGNUM  Степень укомплектованности современной техникой в российских вооружённых силах достигает 82% и наиболее высока стратегических ядерных силах, сообщил 13 мая президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития отечественного военно-промышленного комплекса.

В частности, в российских Сухопутных войсках уровень оснащённости современной техникой достигает 50%, в Воздушно-Десантных войсках и Военно-Морском флоте превысил 60%, а в Воздушно-космических силах 74% боевой техники относятся к современным типам,

«За последние годы мы серьезно продвинулись в этом направлении», — подчеркнул Владимир Путин.

Стоит отметить, что на данный момент Вооруженные силы РФ являются одним из мировых лидеров по укомплектованности современными вооружениями и техникой. Напомним, с 1991 года до середины 2000-х годов в этом отношении армия и флот России находились на критически низком уровне и практически не получали новой техники.

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Вооруженные силы России
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