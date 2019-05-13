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ВМФ РФ в течение 2019 года получит новую тяжелую электрическую торпеду

Техника

Перспективные российские атомные подводные лодки могут получить на вооружение противолодочные комплексы с антиторпедой

Москва, 13 мая 2019, 16:00 — REGNUM  В России полным ходом идет разработка новой тяжелой электрической торпеды. Ей будут вооружены перспективные атомные подводные лодки. В настоящее время торпеда находится на госиспытаниях, которые проходят успешно. Ожидается, что Военно-морской флот России получит готовый образец в течение года.

Разработку данной торпеды ведет Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) «Регион». Интервью «Интерфаксу» дал генеральный директор Игорь Владимирович Крылов.

По словам Крылова, новейшие подводные лодки российского флота могут получить на вооружение и комплексы «Пакет-НК». Важной особенностью данного комплекса является наличие в нем антиторпеды. Антиторпеда предназначена для уничтожения атакующих торпед, это оружие самообороны подлодки.

На сайте ГНПП «Регион» есть краткие данные по малогабаритному противолодочному комплексу МПТК «Пакет-Э/НК» с антиторпедой. Предназначение комплекса — поражение подводных лодок в ближней зоне корабля и уничтожения торпед, атакующих корабль. Подводная лодка при применении данного оружия может двигаться со скоростью до 20 узлов.

ГНПП «Регион» входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие разрабатывает и поставляет корректируемые и управляемые авиабомбы для фронтовой авиации, ведет работы по разработке и созданию высокоточного управляемого оружия, предназначенного для ВМФ и морской авиации, а также другие разработки.

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Военно-морской флот
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