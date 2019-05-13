Стала известна дата премьеры нового гибрида Ferrari

Модена, Италия, , 15:17 — REGNUM Итальянская компания Ferrari представит очередную модель гибрида в конце мая 2019 года в Маранелло. Об этом заявил исполнительный директор компании Луис Кэри Камиллери на конференции Ferrari 2019, сообщается на сайте The Motley Fool.

«В этом году мы станем свидетелями презентации пяти новых автомобилей. Первый, F8 Tributo, был представлен на Женевском автосалоне в марте. Мы в восторге от отзывов, который он получил. Вторая модель будет представлена в конце этого месяца, а мировая премьера состоится здесь, в Маранелло (город в северной Италии — ред.)», — сообщил глава компании.

Напомним, первой серийной моделью Ferrari с гибридным агрегатом стал автомобиль LaFerrari. Под капотом гиперкара находится 6,3-литровый мотор V12 на 800 л. с. и 163-сильный электромотор.

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