Британская компания подготовила спецверсию Range Rover для астронавтов

Ковентри, Великобритания, , 15:05 — REGNUM Компания Land Rover выпустила специальную версию Range Rover для космических туристов. Об этом 13 мая сообщается на сайте Motor.

Космические туристы, подписавшие договор с частной космической компанией Virgin Galactic, принадлежащей миллиардеру из США Ричарду Брэнсону, смогут приобрести Range Rover Astronaut Edition.

Это авто отличается уникальным внешним видом и интерьером. Для окраски машины данной серии используется оттенок синего Zero Gravity Blue, который напоминает ночное небо. Кроме того, космическую тему подчеркивают эмблемы и подсветка околодверного пространства с силуэтом космического корабля.

В интерьере специальной модели также есть отсылки к тематике межзвездных путешествий. Так, например, в подстаканниках установлены два диска, произведённые из посадочной опоры корабля Virgin Spaceship Unity. На одном из них выгравирована цитата британского предпринимателя, основателя корпорации Virgin Group Брэнсона: «Увидимся там, наверху». На другом — эпизоды космического путешествия.

После того как космический турист слетает в космос, второй диск в подстаканнике его машины заменят на деревянный. На нём будет указана специфическая информация о полете астронавта.

Сообщается, что версия внедорожника Range Rover Astronaut Edition построена на базе гибрида P400e. Под капотом авто бензиновый двухлитровый турбодвигатель семейства Ingenium мощностью 300 л. с. и 116-сильный электромотор.

Максимальной суммарная мощность силовой установки Range Rover P400e — 404 л. с.

Читайте также: Land Rover выпустит электрический кроссовер Evoque не раньше 2025 года