Вашингтон, США, , 14:12 — REGNUM

Компания Google намерена изменить функцию кнопки «назад» в своём браузере Chrome. Об этом сообщил портал Softpedia.

При помощи нового механизма её работы разработчики хотят решить проблему с блокировкой этой кнопки, которую создают пользователям некоторые недобросовестные сайты.

Отмечается, что функция пока что находится в разработке, после соответствующего обновления Chrome подобные порталы больше не смогут задерживать пользователей на своих страницах, не давая им нажать кнопку «назад» из-за чего последним приходится закрывать вкладку в браузере.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Google начала бета-тестирование операционной системы Android Q. Компания представила её на конференции Google I/O 8 мая 2019 года.