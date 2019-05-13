В России появится новый лифтбек Octavia

Москва, , 14:13 — REGNUM В России дилеры начали прием заказов на лифтбек Skoda Octavia со специальным пакетом опций. Об этом 13 мая сообщает агентство «Автостат».

Новинка приурочена к 60-летию Skoda Octavia. Первая модель была произведена в январе 1959 года в Млада-Болеславе.

Чешский автопроизводитель снабдил авто легкосплавными колесными дисками 7J x 17 Denom. Боковые стекла юбилейной машины окантованы хромированными рамками. В пакет включена система автоматического управления дальним светом, акустическая система Canton c десятью динамиками и сабвуфером. Кроме того, в салоне есть цифровой эквалайзер. Кресла авто обиты кожей и тканью.

Напомним, по итогам четырех месяцев 2019 года продажи моделей Skoda Octavia в России составили около 7,4 тыс машин, что на 3% меньше аналогичного периода 2018 года. В настоящее время автомобиль выпускается для отечественного рынка на заводе Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде.

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