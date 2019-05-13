Москва, , 13:33 — REGNUM

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение управляемую бомбу КАБ-250, заявил ТАСС генеральный директор государственной компании — разработчика «Регион» Игорь Крылов.

Су-57 Иван Соболев © ИА Красная Весна

По его словам, новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на бомбардировщике Су-34, позже она будет интегрирована в состав вооружения истребителя Су-35.

«Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя пятого поколения Су-57», — заявил Крылом, добавив, что серийное производство запланировано на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, Су-57 — это новейший российский истребитель пятого поколения, который ранее назывался ПАК ФА — «перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации». Свой первый полет самолет совершил в 2010 году. На вооружение в Воздушно-космические силы (ВКС) России Су-57 поступит в 2019 году.

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