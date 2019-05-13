Понедельник, 13 Мая 2019 года
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SsangYong Motor проведет бесплатный техосмотр автомобилей в Южной Корее

Техника

Бесплатный техосмотр смогут пройти владельцы автомобилей SsangYong, проживающие на девяти островах, в период с 13 по 17 мая

Сеул, 13 мая 2019, 13:35 — REGNUM  С 13 по 17 мая южнокорейская машиностроительная компания SsangYong Motor Company проведет бесплатный техосмотр своих автомобилей в районах страны, в которых сложно регулярно проверять состояние транспортного средства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, бесплатный техосмотр смогут пройти владельцы автомобилей SsangYong, проживающих на островах, территориально входящих в состав города Инчхон, таких как Сочхон, Тэчхон, Пеннён, островах, входящих в состав уезда Синан, таких как Хыксан, Пигым, Точхо и островах, входящих в состав уезда Вандо, таких как Чхансан, Нохва, Соан.

Клиенты компании смогут проверить моторное масло, охлаждающую жидкость, аккумуляторы, давление в шинах, состояние износа шин, фильтры кондиционеров, а также сотрудники центров технического обслуживания могут провести стерилизацию и дезодорацию салона автомобиля.

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