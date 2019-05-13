Продажи моделей Mercedes-Maybach S-Class в России упали на 38%

Москва, , 12:20 — REGNUM За первые три месяца 2019 года российские автолюбители купили новых Mercedes-Maybach S-Class на 38% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за первый квартал 2019 года в России было реализовано 124 автомобиля этой модели, что на 77 машин меньше, чем было продано за первые три месяца 2018 года.

Наибольшей популярностью Mercedes-Maybach S-Class пользуется у жителей Москвы. На столицу приходится более 60% продаж этого автомобиля. Таким образом, в Москве зарегистрировано 75 немецких седанов данной марки.

Второе место заняло Подмосковье. Там владельцами Mercedes-Maybach S-Class являются 17 автолюбителей.

Третье место занимает Санкт-Петербург, где 7 единиц этой модели.

Краснодарский край на четвертом месте. Там на учет было поставлено всего 4 седана S-Class.

В остальных регионах РФ числятся не более одной-двух моделей данного авто.

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