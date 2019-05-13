Volkswagen готовит премьеру нового бюджетного кроссовера на базе Polo

Вольфсбург, Германия, , 11:55 — REGNUM В 2020 году немецкая автокомпания Volkswagen может представить новый SUV. Об этом сообщается на сайте Autocar.

Новый немецкий автомобиль получит статус глобальной модели. В его основу ляжет платформа MQB A0. Из этого можно сделать вывод, что компания Volkswagen, скорее всего, пойдёт по простому сценарию: в линейке останется только седан Polo, а хэтчбек получит увеличенный клиренс и дизайн в стиле кроссовера.

Напомним, на платформе MQB A0 также был создан Volkswagen T-Cross. Его продажи в Европе стартовали в апреле 2019 года, а в скором времени кроссовер доберется и до России. Авто будут поставляться в РФ с испанского завода Volkswagen.

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