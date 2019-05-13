Понедельник, 13 Мая 2019 года
12:31:43 МСК

Volkswagen готовит премьеру нового бюджетного кроссовера на базе Polo

Техника

В основу новинки ляжет платформа MQB A0

Вольфсбург, Германия, 13 мая 2019, 11:55 — REGNUM  В 2020 году немецкая автокомпания Volkswagen может представить новый SUV. Об этом сообщается на сайте Autocar.

Новый немецкий автомобиль получит статус глобальной модели. В его основу ляжет платформа MQB A0. Из этого можно сделать вывод, что компания Volkswagen, скорее всего, пойдёт по простому сценарию: в линейке останется только седан Polo, а хэтчбек получит увеличенный клиренс и дизайн в стиле кроссовера.

Напомним, на платформе MQB A0 также был создан Volkswagen T-Cross. Его продажи в Европе стартовали в апреле 2019 года, а в скором времени кроссовер доберется и до России. Авто будут поставляться в РФ с испанского завода Volkswagen.

Читайте также: Volkswagen представил учебный экспонат нового Golf

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить