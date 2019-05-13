Honor представит первый телефон с динамическим голографическим дизайном

Лондон, , 11:43 — REGNUM Первый смартфон с динамическим голографическим дизайном из предстоящей серии Honor 20 представит данный производитель, сообщает AMNА.

Серия запланирована как важный этап в эволюции Honor и будет представлена 21 мая в Лондоне, компания выпустит модели Honor 20 Lite, Honor 20 и Honor 20 Pro. Среди ее основных преимуществ заявлена камера и многочисленные визуальные эффекты.

Серия Honor 20 обещает удивить своим дизайном — голографической задней стеклянной поверхностью. Дизайнеры объединили две поверхности: первая — стекло, вторая — один из новых цветов Honor 20, который и будет представлен в Лондоне.

По словам президента Honor Джорджа Чжао, в первый раз компания использует столь скрупулезный и сложный метод сборки — несмотря на производственные трудности, сопряженные с этой идеей.