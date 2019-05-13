Понедельник, 13 Мая 2019 года
12:40:39 МСК

Honor представит первый телефон с динамическим голографическим дизайном

Техника

21 мая

Лондон, 13 мая 2019, 11:43 — REGNUM  Первый смартфон с динамическим голографическим дизайном из предстоящей серии Honor 20 представит данный производитель, сообщает AMNА.

Серия запланирована как важный этап в эволюции Honor и будет представлена 21 мая в Лондоне, компания выпустит модели Honor 20 Lite, Honor 20 и Honor 20 Pro. Среди ее основных преимуществ заявлена камера и многочисленные визуальные эффекты.

Серия Honor 20 обещает удивить своим дизайном — голографической задней стеклянной поверхностью. Дизайнеры объединили две поверхности: первая — стекло, вторая — один из новых цветов Honor 20, который и будет представлен в Лондоне.

По словам президента Honor Джорджа Чжао, в первый раз компания использует столь скрупулезный и сложный метод сборки — несмотря на производственные трудности, сопряженные с этой идеей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гаджеты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить