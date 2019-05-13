BMW оснастит новое поколение M8 «электронными» тормозами

Мюнхен, Германия, , 11:09 — REGNUM Немецкая компания BMW обнародовала информацию о тормозной системе «заряженной» модели М8. Об этом сообщается на сайте Motor.

По словам представителей компании, новая электронная тормозная система подходит как для стандартных тормозов, так и для карбон-керамики. Тормоза изготовлены для работы в трековом режиме.

Сообщается, что купе и кабриолет М8 откажутся от вакуумного усилителя тормозов. Вместо него будут установлены специальные электрические актуаторы, которые будут регулировать давление в системе. Они позволят более тонко настроить тормоза, а также значительно улучшить обратную связь и общую скорость работы системы.

Новые электронные тормоза быстрее реагируют на нажатие педали. Кроме того, быстрее срабатывает вспомогательная электроника. Стоит отметить, что отказ от вакуумного усилителя сделал автомобиль легче на два кг.

Авто выйдет уже в 2019 году.

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