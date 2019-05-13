Амстердам, Нидерланды, , 10:19 — REGNUM

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине или дизельном топливе, будут запрещены в Амстердаме с 2030 года. Об этом сообщает издание The Guardian.

Электрокар в Амстердаме RTVi

«Вредные выхлопы — это тихий убийца, представляющий самую большую опасность для жителей Амстердама», — заявил член местного муниципального совета Шарон Дейксма.

Таким образом, городские власти хотят сократить уровень вредных выбросов, поскольку они влияют на продолжительность жизни горожан.

Запрет на «грязный» транспорт будет вводится поэтапно. С 2020 года в Амстердаме запретят въезд автомобилям с дизельными моторами старше 15 лет, а с 2022 года центр города закроют для автобусов с двигателями внутреннего сгорания. К 2025 году запрет будет распространяться на скутеры и прогулочные суда.

К 2030 году в Амстердаме полностью запретят проезд транспорта с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Из-за новых правил жители Амстердама должны будут пересаживаться на автомобили с электрическими и водородными силовыми установками. Для этого администрации города придется построить от 16 до 23 тысяч зарядных станций. На данный момент в Амстердаме их насчитывается всего три тысячи.

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