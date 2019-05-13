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Каждое пятое авто в России японского производства

Техника

В РФ зарегистрировано около 10 млн легковых машин японских марок

Москва, 13 мая 2019, 09:17 — REGNUM  В России более 22% машин от общего объема автопарка — легковые авто японских брендов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На 1 января 2019 года в России зарегистрировано 9,8 млн легковых машин японских брендов.

Первое место среди японских брендов в РФ занимают автомобили компании Toyota — 3,8 млн единиц. Машины этого автопроизводителя составляют 39% от всех «японцев» в России.

Легковых автомобилей марки Nissan зарегистрировано в количестве 2,1 млн единиц.

На третьем месте машины компании Mitsubishi, которых в общей сложности в нашей стране около 1,2 млн единиц.

Пятерку лидеров замыкают машины компаний Honda (746 тыс. штук) и Mazda (743 тыс. штук).

У автомобилей других японских компаний этот показатель составляет менее 500 тыс. единиц.

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