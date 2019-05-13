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Hyundai продала один миллион хэтчбеков i30 в ЕС за первый квартал 2019 года

Техника

На фоне высокой конкуренции с Volkswagen Golf

Hyundai продала один миллион хэтчбеков i30 в ЕС за первый квартал 2019 года
Иллюстрация: Хендай — Дром
Hyundai i30

Сеул, 13 мая 2019, 08:48 — REGNUM  За первые три месяца 2019 года южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai реализовала на европейском рынке один миллион хэтчбеков i30. Об этом сообщает Yonhap.

В первом квартале 2019 года было продано более одного миллиона компактных автомобилей Hyundai i30 в 28 странах Евросоюза. Как говорится в сообщении компании, на фоне конкуренции с автомобилями Volkswagen Golf — этот показатель заслуживает внимания.

Сообщается также, что в Европе было продано 11 113 единиц модели i30N.

Напомним, компания Hyundai начала производство хэтчбеков i30 в 2007 году. Массовое производство автомобилей в Чехии началось в 2009 году.

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