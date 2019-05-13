Составлен рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России

Москва, , 07:53 — REGNUM Рейтинг популярности машин премиум-класса на российском авторынке составлен по итогам трёх месяцев 2019 года аналитическим агентством «Автостат».

Первое место в этом рейтинге занимает немецкая модель BMW 5-Series, объем продаж которой за первые три месяца 2019 года составил 1678 единиц. Этот результат на 18% больше, чем в первом квартале 2018 года.

Вторую строчку рейтинга занял BMW X3 — 1618 экземпляров (+98%). Тройку лидеров замыкает Lexus RX с результатом 1610 единиц (-8%).

Четвертое и пятое места заняли Mercedes-Benz E-Class (1548 экземпляров) и BMW — Х5 (1443 экземпляров).

Стоит отметить, что за три месяца 2019 года общие продажи машин премиум-сегмента в России выросли до 34,5 тыс. единиц. Рост продаж этих авто составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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