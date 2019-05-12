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Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM

Техника

Ожидается, что снижение цен на модули DRAM и NAND остановится во втором квартале года

Тайбэй, 12 мая 2019, 13:39 — REGNUM  Производители модулей памяти из Тайваня ожидают, что цены на модули DRAM и NAND достигнут минимума во втором квартале. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники.

По данным издания, производители ожидают, что падение цен на модули памяти DRAM и NAND, начавшееся в прошлом году, остановится во втором квартале 2019 года. В третьем квартале прогнозируется рост поставок, связанный, в том числе, с сезонными факторами.

Отмечается, что экономические показатели основных производителей модулей памяти по итогам первого квартала значительно различаются. Так, компании Adata Technology и Team Group продемонстрировали рост чистой прибыли, а чистая прибыль Transcend Information упала на 6,89% в годовом исчислении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания TrendForce представила прогноз, согласно которому цены на модули памяти DRAM будут сокращаться в течение всего 2019 года.

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