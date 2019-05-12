Турецкий спутник связи Türksat 5A будет запущен в 2020 году

Анкара, , 11:18 — REGNUM Запуск турецкого спутника Türksat 5A запланирован на вторую половину 2020 года. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на заявление генерального директора компании Türksat Ченка Шена, сделанное в кулуарах конференции Satellite 2019 в Вашингтоне.

Türksat 5A будет использоваться оператором спутниковой связи Türksat для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета. Этот аппарат станет первым геостационарным спутником, построенным при участии турецких специалистов.

Глава Türksat рассказал, что основным кандидатом на запуск этого спутника является американская компания SpaceX. Он добавил, что турецкие специалисты совместно с компанией Airbus разрабатывают ещё два спутника связи — Türksat 5B и Türksat 6A.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о создании национального космического агентства.

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