Маунтин-Вью, США, 12 мая 2019, 09:54 — REGNUM
Компания Google запустила финальный этап тестирования операционной системы Android Q. Об этом сообщает The Verge.
Новая версия операционной системы для мобильных устройств была представлена 8 мая на конференции Google I/O. Бета-версия этой системы может быть установлена на смартфонах Pixel от Google, а также на последних моделях смартфонов компаний Asus, Nokia, Huawei, LG, OnePlus, Oppo, Realme, Sony, Vivo и Xiaomi.
В новой версии операционной системы Android улучшены настройки безопасности и конфиденциальности, добавлена жестовая система навигации, а также «тёмная тема», которая должна увеличить время работы устройства без подзарядки.
Релиз стабильной версии ожидается осенью этого года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая на конференции Google I/O ведущий директор Android Стефани Катбертсон заявила, что количество активных Android-устройств достигло 2,5 млрд.