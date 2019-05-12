Маунтин-Вью, США, , 09:54 — REGNUM

Компания Google запустила финальный этап тестирования операционной системы Android Q. Об этом сообщает The Verge.

Новая версия операционной системы для мобильных устройств была представлена 8 мая на конференции Google I/O. Бета-версия этой системы может быть установлена на смартфонах Pixel от Google, а также на последних моделях смартфонов компаний Asus, Nokia, Huawei, LG, OnePlus, Oppo, Realme, Sony, Vivo и Xiaomi.

В новой версии операционной системы Android улучшены настройки безопасности и конфиденциальности, добавлена жестовая система навигации, а также «тёмная тема», которая должна увеличить время работы устройства без подзарядки.

Релиз стабильной версии ожидается осенью этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая на конференции Google I/O ведущий директор Android Стефани Катбертсон заявила, что количество активных Android-устройств достигло 2,5 млрд.