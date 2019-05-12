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Boeing испытала парашютную систему космического корабля Starliner

Техника

Первый запуск корабля CST-100 Starliner к МКС запланирован на август

Boeing испытала парашютную систему космического корабля Starliner
CST-100 Starliner

Вашингтон, 12 мая 2019, 08:14 — REGNUM  Американская компания Boeing успешно испытала парашютную систему посадочной капсулы космического корабля CST-100 Starliner. Об этом сообщает пресс-служба Boeing.

В Boeing рассказали, что было проведено четыре основных испытания, во время которых парашютные системы отработали в штатном режиме. Перед первым запуском корабля к Международной космической станции (МКС) будет проведён финальный тест парашютной системы.

Напомним, Boeing является одной из двух американских компаний, разрабатывающих пилотируемый космический корабль в рамках программы американского аэрокосмического агентства NASA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в NASA одобрили перенос первого запуска корабля CST-100 Starliner к МКС с мая на август 2019 года. Первый полёт CST-100 Starliner пройдёт в беспилотном режиме, ожидается, что второй запуск корабля к МКС с экипажем на борту состоится до конца года.

Читайте ранее в этом сюжете: Корабль Starliner с экипажем отправится к МКС в ноябре — СМИ

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