Boeing испытала парашютную систему космического корабля Starliner

Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Американская компания Boeing успешно испытала парашютную систему посадочной капсулы космического корабля CST-100 Starliner. Об этом сообщает пресс-служба Boeing.

В Boeing рассказали, что было проведено четыре основных испытания, во время которых парашютные системы отработали в штатном режиме. Перед первым запуском корабля к Международной космической станции (МКС) будет проведён финальный тест парашютной системы.

Напомним, Boeing является одной из двух американских компаний, разрабатывающих пилотируемый космический корабль в рамках программы американского аэрокосмического агентства NASA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в NASA одобрили перенос первого запуска корабля CST-100 Starliner к МКС с мая на август 2019 года. Первый полёт CST-100 Starliner пройдёт в беспилотном режиме, ожидается, что второй запуск корабля к МКС с экипажем на борту состоится до конца года.

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