Южная Корея собирается внедрять биороботов в армии с 2024 году

Сеул, , 07:49 — REGNUM В Южной Корее планируют, что к 2024 году в вооруженных силах республики могут быть внедрены военные роботы, которые бы имитировали животных, змей, насекомых. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на доклад Агентства по программам закупок вооружений.

В данном докладе содержатся проекты развития ключевых оборонных технологий. Среди них — создание роботов по образу и подобию живых существ, которые были бы внедрены в южнокорейские системы вооружения будущего.

Если заявленные планы будут осуществлены, то внедрение роботов, созданных по образу и подобию человека, пресмыкающихся, насекомых и морских обитателей начнется уже в 2024 году.

Представители южнокорейского Агентства по программам закупок вооружений уверены, что биороботы изменят правила игры в будущих войнах, а связанные с ними технологии существенно изменят всю сферу оборонных технологий.