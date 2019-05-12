Луноход миссии «Луна-29» сможет управляться роботом — СМИ

Москва, , 07:41 — REGNUM Российский луноход, разрабатываемый в рамках проекта «Луна-29», сможет управляться роботом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, в настоящее время российские специалисты прорабатывают идею включения в проект робота, который будет использоваться для автономного управления луноходом.

Напомним, луноход для миссии «Луна-29» разрабатывается в НПО им. Лавочкина на базе посадочного аппарата миссии «Луна-Ресурс-1». Луноход будет использоваться для геологоразведочных работ, для чего он будет оснащён буровой установкой, которая позволит проводить забор грунта с глубины до двух метров.

В феврале 2019 года в НПО им. Лавочкина рассказали, что разработка лунохода находится на стадии научно-исследовательских работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что при реализации российской лунной программы будут широко использоваться роботизированные системы.

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