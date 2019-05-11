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В США остановят АЭС Три-Майл-Айленд

Техника

Один из двух энергоблоков станции был остановлен после аварии в 1979 году

Гаррисберг, США, 11 мая 2019, 15:12 — REGNUM  Последний действующий энергоблок атомной электростанции Три-Майл-Айленд будет остановлен к 30 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора АЭС Exelon.

АЭС Три-Майл-Айленд, расположенная возле города Гаррисберг, стала известна всему миру после аварии на втором энергоблоке станции в 1979 году. Этой аварии был присвоен уровень 5 по международной шкале ядерных событий INES (авария с широкими последствиями). Это происшествие усилило кризис в атомной энергетике США, от которого страна не оправилась до сих пор.

Первый энергоблок АЭС Три-Майл-Айленд продолжает работу, однако компания-оператор приняла решение о его остановке. В Exelon отметили, что АЭС будет остановлена до исчерпания ресурса станции. В компании-операторе АЭС подчеркнули, решение об остановке энергоблока связано с экономическими проблемами и отсутствием государственной поддержки.

«Сегодня трудный день для наших сотрудников, которые надеялись, что чиновники спасут станцию от преждевременного закрытия, поддержав ядерную энергетику так же, как они поддерживают другие виды чистой энергии», — заявил вице-президент Exelon Брайан Хэнсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая на Нововоронежской АЭС-2 был запущен новый энергоблок поколения «3+».

Читайте ранее в этом сюжете: На Нововоронежской АЭС заработал новый инновационный энергоблок

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Атомная энергетика
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