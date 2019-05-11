Суббота, 11 Мая 2019 года
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В США предложили строить дома методом 3D-печати

Техника

Для строительства предлагается использовать промышленный 3D-принтер Vulcan II

Остин, США, 11 мая 2019, 14:24 — REGNUM  Компания Fuseproject, занимающаяся промышленным дизайном, представила проект деревни, дома в которой будут построены методом 3D-печати. Об этом сообщает New Atlas.

Дизайнеры Fuseproject предложили использовать строительный 3D-принтер Vulacn II американской компании Icon. Этот промышленный 3D-принтер позволят строить одноэтажные здания высотой до 2,6 метров. Ширина рабочего поля принтера составляет около 8,5 метров, длина практически не ограничена. Принтер перевозится на специальном грузовом автомобиле, полная система Vulcan может эксплуатироваться командой из 4 человек. На создание одного дома площадью 32 м2 уходит около 24 часов.

Fuseproject представила проект целой деревни, которая будет построена по этой технологии. В настоящее время согласовывается место строительства, ожидается, что оно начнётся летом 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая компания из Нидерландов Concr3De предложила французскому правительству использовать технологии 3D-печати при восстановлении элементов собора Парижской Богоматери, пострадавших при пожаре.

Читайте ранее в этом сюжете: При реставрации Нотр-Дама предложили использовать технологию 3D-печати

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Современная архитектура
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