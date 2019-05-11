В Японии начались испытания самого быстрого пассажирского поезда

Токио, , 11:17 — REGNUM Японская железнодорожная компания JR East приступила к испытаниям пассажирского поезда Alfa-X, способного развивать скорость до 400 км/ч. Об этом сообщается пресс-служба East Japan Railway Co (JR East).

10 мая первый экспериментальный состав Alfa-X с 10 вагонами начал курсировать по маршруту Аомори — Сендай. Первый этап испытаний продлится 3 года, масштабный ввод в эксплуатацию запланирован на 2030 год.

Характерной особенностью Alfa-X стал 22-метровый обтекатель, который позволяет справляться с сопротивлением ветра при входе поезда в туннели. Японские специалисты рассчитывают, что Alfa-X будет перевозить пассажиров со скоростью около 360 км/ч, что сделает его немного быстрее китайского сверхскоростного поезда Fuxing Hao, курсирующего между Пекином и Шанхаем со скоростью 350 км/ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в провинции Китая Чжэцзян начали строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Ханчжоу — Цюйчжоу. Планируется, что сверхскоростные поезда будут передвигаться по новой магистрали со скоростью 350 км/ч.