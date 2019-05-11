В Intel заявили, что гибкие ноутбуки могут появиться через два года

Тайбэй, , 10:45 — REGNUM Американская компания Intel изучает возможность применения технологии гибких дисплеев при производстве ноутбуков, однако первые такие устройства появятся не ранее, чем через два года. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

О планах Intel рассказал представитель компании Джошуа Ньюман на мероприятии в Тайбэе. Он отметил, что в компании считают перспективным использование гибких экранов при производстве ноутбуков. Intel проводит исследования в этой области совместно с некоторыми производителями дисплеев, включая специальные подразделения LG и Samsung, а также BOE и Sharp.

Издание отмечает, что Intel старается использоваться все возможности выхода за рамки традиционных ПК для оживления рынка. Однако некоторые эксперты настроены менее оптимистично.

Аналитик Чиу Ши-фан из Тайваньского института экономических исследований рассказал, что проблемы Samsung при запуске продаж гибких смартфонов могут негативно повлиять на всю отрасль.

«Потребители могут стать более консервативными в отношении таких складывающихся устройств, что отрицательно скажется и на разработке аналогичных продуктов другими производителями. Между тем, ещё неизвестно, действительно ли потребители считают полезными гибкие экраны», — отметил Ши-фан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля южнокорейская компания Samsung рассказала о переносе старта продаж первого гибкого смартфона компании Galaxy Fold. Это решение было принято в связи с проблемами с новыми устройствами, выявленными во время их тестирования американскими журналистами.

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