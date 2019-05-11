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Первому астронавту из ОАЭ назначили экзамен на знание МКС

Техника

Кандидаты в астронавты из ОАЭ проходят подготовку в Звёздном городке

п.г.т. Звездный городок, Московская область, 11 мая 2019, 09:33 — REGNUM  Кандидат в астронавты Газаа аль-Мансури должен будет сдать экзамен на знание Международной космической станции (МКС) и корабля «Союз» перед первым полётом в космос. Об этом РИА Новости рассказал начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК), Герой России Павел Власов.

Экзамен, запланированный на конец августа, пройдёт в ЦПК, где сейчас осуществляется подготовка Газаа аль-Мансури и его дублёра Султана аль-Нияди. Один из них станет первым гражданином Объединённых Арабских Эмиратов, совершившим полёт на МКС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года представители Роскосмоса и космического центра ОАЭ подписали контракт на подготовку и организацию полёта первого эмиратского астронавта на МКС. Планируется, что первый представитель ОАЭ отправится к МКС на борту корабля «Союз МС-15» в сентябре 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Контракт на полет эмиратского космонавта на МКС подписан Роскосмосом

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