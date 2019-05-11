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Количество устройств с Windows 10 достигло 900 млн

Техника

Отметка в 800 млн была преодолена в начале марта

Сиэтл, США, 11 мая 2019, 08:29 — REGNUM  Общее количество активных компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 превысило 900 млн. Об этом представители Microsoft сообщили на конференции Build 2019 в Сиэтле.

В американской компании отметили, что в скором времени под управление операционной системы Windows 10 будет переведена большая часть использующихся компьютеров.

Напомним, Windows 10 была выпущена в 2015 году, однако долгое время пользователи компьютеров не спешили отказываться от системы Windows 7. В конце 2018 года в Microsoft сообщили, что поддержка Windows 7 будет прекращена в январе 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным компании Net Applications, в апреле 2019 года доля устройств под управлением Windows 7 составила 36,43% от общего числа компьютеров. Доля Windows 10 выросла до 44,10%.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый отчет показал, что пользователи не спешат отказываться от Windows 7

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