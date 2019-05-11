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В NASA подтвердили информацию о спирте в атмосфере МКС

Техника

Повышенная концентрация изопропилового спирта была зафиксирована в атмосфере МКС после прибытия к станции корабля Dragon Crew

Вашингтон, 11 мая 2019, 07:37 — REGNUM  Информацию о повышенном содержании изопропилового спирта в атмосфере Международной космической станции (МКС) подтвердил ТАСС официальный представитель национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Дэниел Хуот.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов рассказал, что после прибытия американского корабля Dragon Crew в атмосфере МКС было зафиксировано повышенная концентрация изопропилового спирта.

Представитель NASA рассказал, что в американском агентстве получили несколько сообщений об этом инциденте. Он отметил, что зафиксированное превышение концентрации не было высоким, и не представляло опасности для экипажа станции.

«Команды специалистов продолжают изучать все источники изопропилового спирта на борту, чтобы точно определить, что произошло», — добавил Хуот.

Напомним, максимальная концентрация изопропилового спирта в атмосфере МКС, зафиксированная анализаторами воздуха, составила около 6 миллиграммов на кубический метр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая российский космонавт Павел Виноградов рассказал, что изопропиловый спирт мог использоваться при обработке американского космического корабля.

Читайте ранее в этом сюжете: Космонавт назвал возможные причины появления запаха спирта на МКС

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