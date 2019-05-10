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TSMC начнет массовое производство по 5-нм техпроцессу в 2020 году – СМИ

Техника

На линиях TSMC уже запущено рисковое производство 5-нм чипов

Тайбэй, 10 мая 2019, 15:07 — REGNUM  Тайваньская компания TSMC планирует запустить массовое производство полупроводниковых устройств по 5-нанометровому технологическому процессу во втором квартале 2020 года. Об этом сообщает газета DigiTimes.

По данным издания, на заводах Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) уже запущено рисковое 5-нм производство. Планируется, что во второй половине 2020 года начнётся коммерческое производство на основе этого техпроцесса, а на рисковых линиях будет запущено производство по улучшенному 5-нм техпроцессу, получившему название N5+.

Название технологического процесса в полупроводниковом производстве определяется разрешением оборудования, которое используется для изготовления микросхем. Повышение разрешения оборудования позволяет увеличить плотность размещения элементов микросхем, что обеспечивает наращивание быстродействия и снижает тепловыделение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае глава американской компании Intel Боб Свон рассказал, что коммерческое производство Intel по 7-нм техпроцессу будет запущено в 2021 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году

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