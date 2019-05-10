Американская компания CNEX обвинила Huawei в хищении технологий

Остин, США, , 14:35 — REGNUM Компания CNEX подала иск в федеральный суд США в Техасе, обвинив китайскую компанию Huawei в хищении технической информации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

По версии американской компании, Huawei получила печатную плату CNEX от профессора Сямыньского университета. Эти платы были переданы китайскому университету в рамках исследовательского проекта, и не должны были передаваться третьим лицам. В CNEX считают, что китайская компания Huawei получила от университета одну из плат и некоторые данные, касающиеся технологий твердотельных накопителей.

Издание отмечает, что один из соучредителей компании CNEX Ронни Хуанг сам раньше работал в дочернем подразделении Huawei. Он покинул китайскую компанию в 2013 году, а позже участвовал в создании стартапа CNEX.

В 2017 году Huawei подала в суд на CNEX. Китайская компания обвинила Хуанга в том, что он использовал наработки Huawei при регистрации патентов CNEX. Иск был отклонён американским судом в начале мая этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Массачусетском технологическом институте объявили о прекращении дальнейшего сотрудничества с китайскими компаниями Huawei и ZTE.

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