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Количество подписчиков музыкальных сервисов Google достигло 15 млн человек

Техника

Лидерами рынка остаются компании Spotify Technology и Apple

Маунтин-Вью, США, 10 мая 2019, 10:43 — REGNUM  На платные музыкальные сервисы американской компании Google подписалось более 15 млн человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Издание отмечает, что учитывались подписчики двух сервисов Google — Google Play Music и нового сервиса YouTube Music. При этом Google значительно уступает лидерам рынка: на платные музыкальные сервисы компании Spotify Technology подписано более 100 млн человек, на сервисы Apple — около 50 млн.

Поэтапный запуск сервиса YouTube Music начался в ноябре 2015 года, в России сервис начал работу в июне 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году общее количество пользователей платных музыкальных сервисов превысило 255 млн человек, согласно данным Международной федерации фонографической промышленности.

Читайте ранее в этом сюжете: Платные музыкальные сервисы увеличили число подписчиков до 255 млн

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