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В Samsung рассказали о мерах по исправлению проблем с Galaxy Fold

Техника

Начало продаж смартфонов Galaxy Fold было перенесено из-за проблем с быстрым повреждением экрана устройства

Сеул, 10 мая 2019, 09:17 — REGNUM  Южнокорейская компания Samsung завершила внутреннюю проверку повреждённых складывающихся смартфонов Galaxy Fold и разработала комплекс мер по предотвращению этих проблем. Об этом руководитель мобильного подзраделения Samsung Донг Джин Ко рассказал изданию The Korea Herald.

Меры, которые должны решить проблему с быстрым повреждением экранов новых смартфонов, включают повышение долговечности открытых областей шарнира и уменьшение зазора между защитным слоем и лицевой панелью основного дисплея. В Samsung рассчитывают, что эти решения позволят предотвратить проникновение частиц пыли в устройство.

Донг Джин Ко добавил, что новая дата начала продаж смартфонов Galaxy Fold будет названа в ближайшее время.

Компания Samsung планировала запустить продажи новых смартфонов в США 26 апреля, однако эта дата была перенесена из-за выявленных проблем с устройствами, выданными журналистам для тестирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля эксперты компании iFixit, специализирующейся на ремонте мобильных электронных устройств, рассказали, что повреждения экранов Galaxy Fold могут быть связаны с тем, что устройство в сложенном состоянии не оснащено системой защиты от пыли.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты назвали причины поломок Samsung Galaxy Fold

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