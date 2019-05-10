Глобальные поставки планшетов упали на 5% — Strategy Analytics

Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Объём мировых поставок планшетных компьютеров снизился на 5% в годовом исчислении по итогам первого квартала 2019 года. Об этом свидетельствует отчёт Strategy Analytics, представленный на сайте исследовательской компании.

По данным Strategy Analytics, в первом квартале года было поставлено 36,7 млн планшетов, тогда как за тот же период предыдущего года поставщики отгрузили 38,7 млн устройств.

Показатели пяти крупнейших поставщиков в годовом исчислении изменились следующим образом: американская компания Apple поставила 9,1 млн планшетов (+9%), южнокорейская Samsung — 5,3 млн (-9%), китайская Huawei — 3,3 млн (+8%), американская Amazon — 2,5 млн (+21%), китайская Lenovo — 2,1 млн (-26%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта компания Apple представила новые модели планшетов iPad Air и iPad Mini.